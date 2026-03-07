Армия США рассматривает возможность отправки войск на Ближний Восток

Бригада элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США может быть направлена на Ближний Восток. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Отмечается, что бригада должна была принять участие в крупных учениях американских сухопутных войск. Речь шла примерно о 4-5 тысячах военнослужащих.

По данным издания, именно это формирование отвечает за проведение захвата аэродромов и другой критически важной инфраструктуры. По состоянию на 6 марта этой бригаде не было отдано приказов о развертывании. Однако участие дивизии в прежних военных операциях США за рубежом наводит на предположение о том, что ее могут привлечь и к участию в кампании против Ирана, говорится в статье.

WP пишет, что маневры должны были пройти в штате Луизиана. 82-я воздушно-десантная дивизия базируется в штате Северная Каролина. Одной из потенциальных точек для развертывания на Ближнем Востоке назван остров Харк, на котором находятся важные объекты нефтяной отрасли Ирана.

Ранее в США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана».