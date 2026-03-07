Израиль сообщил о перехвате ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что засекла новый обстрел со стороны Ирана и ведет перехват ракет.

«Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для предотвращения угрозы», — рассказали в ЦАХАЛ.

Военные предупредили жителей об угрозе ракетного обстрела, в стране включены системы оповещения.

Позднее в ВС Израиля уведомили об отмене угрозы, командование разрешило жителям покинуть охраняемые военными убежища во всех районах страны.

Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял о начале 24-й волны операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля. По данным иранских военных, три выпущенные ракеты «успешно поразили намеченные цели».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее армия Израиля начала новую серию ударов по Ирану.