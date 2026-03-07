Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Подмосковье из-за возможного порывистого ветра. Об этом РИА Новости сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, в период с 12:00 до 21:00 мск местами в столице и области ожидаются порывы северо-западного ветра , которые могут достигать до 15 м/с.

Кроме того отмечается, что объявленный в столичном регионе желтый уровень погодной опасности также связан с возможным образованием гололедицы на дорогах — он будет действовать до 21:00 мск среды, 11 марта.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый погодный уровень является средним в шкале предупреждений и говорит о потенциальной опасности метеоусловий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что процесс потепления в Москве ускорит таяние снегов, сугробы «сдуются» на 15 см на этом фоне. По его данным, с 10 марта ожидается «первая проба» метеорологической весны – среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.