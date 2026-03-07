Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Подмосковье из-за возможного порывистого ветра. Об этом РИА Новости сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, в период с 12:00 до 21:00 мск местами в столице и области ожидаются порывы северо-западного ветра , которые могут достигать до 15 м/с.

Кроме того отмечается, что объявленный в столичном регионе желтый уровень погодной опасности также связан с возможным образованием гололедицы на дорогах — он будет действовать до 21:00 мск среды, 11 марта.

В Гидрометцентре напомнили, что желтый погодный уровень является средним в шкале предупреждений и говорит о потенциальной опасности метеоусловий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что процесс потепления в Москве ускорит таяние снегов, сугробы «сдуются» на 15 см на этом фоне. По его данным, с 10 марта ожидается «первая проба» метеорологической весны – среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!