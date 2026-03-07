Размер шрифта
Стала известна цель операции Израиля в Ливане

Al Hadath: целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков штурмана Арада
Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Отряд израильских коммандос, высадившийся в горном районе на востоке Ливана, пытался найти и увезти с собой останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Ранее сообщалось, что израильские десантники, планировавшие высадку в населенном пункте Наби-Шит в восточном Ливане в долине Бекаа, использовали форму ливанской армии для маскировки, но их рассекретили.

По данны Al Hadath, израильские военнослужащие высадились с трех вертолетов в окрестностях Наби-Шит и направились к кладбищу, где захоронены останки Арада, но попали в засаду, им пришлось вернуться назад.

Шиитское движение «Хезболла» в коммюнике, распространенном в Telegram-канале, подтвердило, что ее бойцы вступили в столкновение с израильтянами в районе упомянутого кладбища. После того, как израильские десантники были обнаружены, им на помощь пришли боевые самолеты и вертолеты.

Штурман военно-воздушных сил Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom был сбит над Ливаном во время боевого задания. Предположительно в мае 1988 года Арад был убит в плену, но он до сих пор считается пропавшим без вести.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
