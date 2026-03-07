Размер шрифта
Общество

На заброшенном стадионе в Самаре компания с битой напала на двух пенсионерок

В Самаре трое неизвестных с битой напали на пенсионерок, гулявших с собаками
Global Look Press

В Самаре трое неизвестных с битой и пластиковой лопатой напали на двух пенсионерок 60 и 65 лет, которые гуляли с собаками на заброшенном стадионе «Буровик». Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел, когда две пожилые подруги выгуливали своих собак. К женщинам подошла компания — предположительно, семейная пара и их сын около 25 лет. Нападавшие были в состоянии сильного опьянения, мужчина ударил одну из пенсионерок пластиковой лопатой.

Женщина упала, а его спутница ударила ее по лицу и разбила губу. После нападения троица скрылась. Пенсионерки обратились в полицию и зафиксировали побои.

До этого в Астрахани бездомный мужчина избил пенсионерку ради кражи ее сумки. Преступника спугнул мужчина, который вышел из проезжавшего мимо автомобиля. По подозрению в нападении задержали местного жителя, его доставили в отдел полиции. На допросе мужчина во всем признался и сообщил, что ему нужны были деньги на алкоголь.

Ранее россиянин покалечил пенсионерку в ответ на просьбу убрать машину.

 
