Россиянин устроил скандал в магазине из-за бесплатной подвески и угрожал охране ножом

В Бурятии мужчина с ножом напал на охрану в торговом центре
В Улан-Удэ мужчина устроил скандал в ювелирном магазине торгового центра из-за отказа подарить ему бесплатную подвеску, а затем напал на охрану с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в магазине в ТЦ «Форум», где мужчина уже числился в черном списке за то, что регулярно ходил по филиалам и выпрашивал бесплатные украшения.

Получив очередной отказ, он устроил истерику. Продавец успела нажать тревожную кнопку. Прибывшая охрана попыталась успокоить дебошира, но он достал нож и перцовый баллончик и бросился на них. Нападавшего скрутили и задержали.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее мужчина ограбил инвалида в торговом центре Новороссийска.

 
