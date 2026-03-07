Россиянин устроил скандал в магазине из-за бесплатной подвески и угрожал охране ножом

В Бурятии мужчина с ножом напал на охрану в торговом центре

В Улан-Удэ мужчина устроил скандал в ювелирном магазине торгового центра из-за отказа подарить ему бесплатную подвеску, а затем напал на охрану с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в магазине в ТЦ «Форум», где мужчина уже числился в черном списке за то, что регулярно ходил по филиалам и выпрашивал бесплатные украшения.

Получив очередной отказ, он устроил истерику. Продавец успела нажать тревожную кнопку. Прибывшая охрана попыталась успокоить дебошира, но он достал нож и перцовый баллончик и бросился на них. Нападавшего скрутили и задержали.

