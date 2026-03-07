Размер шрифта
Синоптик рассказал, когда ожидать начало весны в Москве

Синоптик Тишковец: первые пробы весны в Москве ожидаются с 10 марта
Shutterstock

Метеорологическая весна ожидается в Москве с 10 марта. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 10 марта ожидается первая проба так называемой метеорологической весны — это когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов», — отметил синоптик.

Тишковец добавил, что грядущее потепление ускорит таяние снега. Согласно данным метеостанции ВДНХ, высота сугробов составляет 47 см. К следующим выходным она должна уменьшиться по прогнозу синоптика, к следующим выходным она уменьшится на 15 см, отметил он.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снег в Москве полностью растает к середине апреля.

Он обратил внимание, что только за первые дни марта снежный покров в Москве уменьшился очень значительно — на 18 сантиметров.

Ранее синоптик спрогнозировал волну тепла и сход снега в Петербурге.

 
