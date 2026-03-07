Размер шрифта
Россиянин отдал «брокерам» 5 млн рублей в надежде переехать из общежития

В Татарстане мужчина пытался заработать на квартиру и лишился 5 млн рублей
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане 66-летний житель Набережных Челнов, мечтавший переехать из общежития в собственную квартиру, отдал мошенникам около 5 млн рублей, он год оформлял кредиты и брал в долг у родственников по указке лжеброкеров. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Неизвестные связались с пенсионером в марте прошлого года и предложили заработать на бирже. Челнинец не стал вникать в тонкости инвестиций и, следуя инструкциям злоумышленников, начал расставаться с деньгами. В течение года потерпевший оформлял кредиты, обналичивал сбережения и занимал у родственников.

Трижды он лично ездил в аэропорт Нижнекамска, где передавал наличные курьерам, прилетевшим из Москвы. Часть денег переводил онлайн. Когда связь с «брокерами» прервалась, челнинец понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Тюмени пенсионер обогатил мошенников на 23 млн рублей. Злоумышленники ввели его в заблуждение и под предлогом якобы защиты от несанкционированного снятия денег убедили пенсионера отдать наличные курьеру.

Ранее московская пенсионерка купила 14 слитков золота и отдала их мошенникам.

 
