В МИД РФ назвали безрассудством обладание Киева ядерным оружием

«Идея фикс» Киева обладать ядерным оружием, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским еще в начале специальной военной операции, является безрассудной. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения», - сказала дипломат.

4 марта Захарова заявила в ходе брифинга, что Москва не принимает попытки Лондона и Парижа отрицать планы по передаче Украине ядерного оружия.

Она уточнила, что Великобритания и Франция отреагировали по дипломатическим каналам на данные Службы внешней разведки (СВР) России.

24 февраля СВР сообщила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость того, что Киев самостоятельно разрабатывает ядерный арсенал. Совфед направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследование по этому поводу.

Ранее Зеленский заявил, что с удовольствием бы принял европейское ядерное оружие.