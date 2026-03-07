Размер шрифта
В Британии заявили о риске терактов на Кипре

МИД Британии предупредил о возможных терактах на Кипре после удара по авиабазе
В министерстве иностранных дел Великобритании на фоне удара иранских беспилотников по базе Акротири на Кипре заявили, что не исключают угрозы терактов на острове. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Британские дипломаты допустили, что нападения могут быть неизбирательными, в том числе в местах, посещаемых иностранными гражданами.

2 марта министр обороны Британии Джон Хили сообщил, что база военно-воздушных сил Акротири на Кипре была атакована беспилотниками. Это произошло на фоне операции США и Израиля против Ирана. По его словам, в качестве меры предосторожности семьи, проживающие на базе, решили переместить в альтернативное жилье поблизости.

На следующий день стало известно, что Франция в целях защиты разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат. Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направляет вертолеты и корабль для укрепления безопасности на своей военной базе на острове.

Ранее в Иране предупредили Европу о последствиях вмешательства в конфликт.

 
