СМИ: в банках Украины возникли перебои с наличкой после инцидента в Венгрии

На Украине начались проблемы с наличными в банках после инцидента в Венгрии
В украинских банках фиксируются проблемы с наличными после инцидента с инкассаторами в Венгрии. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные НАБУ.

По информации издания, после событий в Венгрии в банковской системе Украины возникли сложности с наличной валютой. В связи с этим Национальный банк Украины объявил, что в понедельник планируется обмен безналичной валюты на наличную для пополнения касс банков.

5 марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их автомобилях нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском государственном «Ощадбанке» заявили, что задержанные являются их инкассаторами и перевозили валюту и драгоценные металлы по соглашению с австрийским Райффайзенбанком.

При этом представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ. Будапешт потребовал от Киева объяснений и накануне депортировал задержанных на родину.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года Украина перевезла через Австрию $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. По его словам, в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.

В Киеве утверждают, что перевозка средств проходила в рамках международного банковского соглашения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил венгерские власти в «захвате заложников» после задержания сотрудников «Ощадбанка».

Нацполиция Украины возбудила уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников. В Венгрии, в свою очередь, начали расследование по делу об отмывании денег.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Венгрии инкассаторов оказался экс-генерал СБУ.

 
