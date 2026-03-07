Головин заявил, что устал играть против Сафонова

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Пари Сен-Жермен» в 25-м туре чемпионата Франции в эфире Okko в шутку заявил, что он устал играть против своего партнера по сборной России — вратаря Матвея Сафонова.

«Надоело играть против партнера по сборной, забивать ему. Частенько мы с ними играем, если честно. Хорош, как будто», — сказал он.

За последний месяц «Монако» и «ПСЖ» играли друг против друга трижды, включая Лигу чемпионов.

Игра состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой «Монако» со счетом 3:1. Головин вышел на поле на 54-й минуте, а на 55-й отправил мяч в ворота, которые защищал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Авторами остальных голов гостей стали Манес Аклиуш (27-я минута), Фоларин Балоган (73-я). У парижан отличился Брэдли Барколя (71-я). Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Монако».

«Монако» набрал 40 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы. «ПСЖ», который имеет в своем активе 57 очков, сохранил лидерство.

Ранее Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после трех пропущенных мячей.