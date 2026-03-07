Популярное среди зумеров сленговое слово закрепилось в русском языке

Слово «краш», обозначающее объект влюбленности, закрепилось в русском языке и уже к 2020 году вышло за пределы поколения зумеров. Об этом в интервью ТАСС рассказала профессор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

Отмечается, что у этого слова него нет точного русского аналога, а психологи подчеркивают его роль в укреплении доверия.

По словам Уховой, у «crush» нет русского эквивалента, который передавал бы недостижимость чувств, а в английском языке это слово связано с семантикой «разрушения» и «сильного удара», что в свою очередь метафорически отражает состояние влюбленности. В словаре Максима Кронгауза «краш» дается следующее определение: это молодежное сленговое слово, обозначающее человека — реального или знаменитость, на которого направлена тайная или недостижимая влюбленность, отметила эксперт.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал россиян страны отказаться от чрезмерного использования иностранных слов. Он подчеркнул, что русский язык объединяет всех граждан страны и является частью их культурного кода.

Ранее выбранное россиянами слово года оказалось запрещено в сочинении на ЕГЭ.