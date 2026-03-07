Аэропорт Дубая принимает рейсы авиакомпаний из России с учетом ограничений

Минтранс: аэропорт Дубая принимает рейсы из России в условиях ограничений

Обслуживание рейсов российских авиакомпаний в аэропорту Дубая продолжается с учетом временных ограничений, вводимых для обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил представитель Минтранса России Николай Шестаков, передает ТАСС.

«Специалисты Минтранса России и подведомственной ему Росавиации с 28 февраля находятся в постоянном диалоге с авиационными властями ОАЭ, оказывают круглосуточную поддержку отечественным перевозчикам, выполняющим рейсы из/в эмират», — подчеркнул он.

Представитель министерства отметил, что около 11:00 мск был штатно обслужен рейс одного из российских перевозчиков.

До этого сообщали, что иранский беспилотник ударил по аэропорту Дубая, этот момент попал на видео. По словам очевидцев, атака была совершена около 9 утра.

Утром 7 марта издание The Times of Israel сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Аэропорт приостановил работу.

