Рогозин предложил Урганту место на корабле «Орел»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил телеведущему Ивану Урганту испытать новый российский космический корабль «Орел», испытания которого запланированы на 2023 год.

Об этом глава госкорпорации заявил в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Новый корабль будет называться «Орел». Иван, «Орел»! В 2023 году у нас пойдут летные испытания с космодрома Восточный <...> Хотите?» – обратился Рогозин к Урганту.

Как рассказал глава Роскосмоса, корабль будет многоразовым, он должен совершить три полета к Луне и десять полетов к Международной космической станции (МКС). На корабле смогут разместиться четыре человека.

Корабль «Орел» (ранее назывался «Федерация») разрабатывается с 2009 года, Роскосмос намерен использовать его в лунной программе. Первый его старт намечен на 2023 год, при этом уже в 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.