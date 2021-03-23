Обвиненный в каннибализме и насилии Арми Хаммер завел новую девушку

Актер Арми Хаммер завел новую девушку после обвинений в каннибализме и изнасиловании, сообщает The Sun со ссылкой на друзей артиста.

По словам собеседников издания, его новая избранница — «хорошая девушка». «Не думаю, что она верит тому, что говорят о нем в СМИ», — поделился соображениями приятель Хаммера.

Еще один друг рассказал журналистам, что Арми Хаммер бросил употреблять наркотики и алкоголь. «Теперь он трезв и работает над собой. Удивительно видеть эту трансформацию, теперь ему намного лучше», — заверил он.

Знакомые уточнили, что пока Арми Хаммер не может проводить время со своими детьми.

Адвокаты актера не комментировали эти сообщения. Ранее они ответили на обвинения в изнасиловании.

Ранее женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.