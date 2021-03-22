Иван Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусной инфекцией в Twitter.

Шоумен не уточнил, как себя чувствует. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал он. В комментариях Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.

Ранее телеведущий Владимир Познер поделился личным опытом вакцинации от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Шоумен сказал, что не испытал побочных эффектов вакцины, и призвал всех сомневающихся «не делать глупость» и привиться от коронавируса.