Замминистра культуры РФ высказалась о потенциале юных приморских артистов

Основной темой рабочей поездки заместителя инистра культуры РФ Ольги Яриловой во Владивосток стала проверка готовности учреждений культуры, входящих в состав культурно-образовательного и музейного комплекса в столице Приморского края, строящегося в рамках национального проекта «Культура».

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Как известно, владивостокский комплекс строится на острове Русский. В него войдут музейно-выставочный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ — Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и филиал Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).

Оразовательные организации уже начали свою работу, хотя комплекс должен быть сооружен плану только к 2024 году.

Ещё в 2019 году были созданы филиалы ЦМШ и МГАХ. Пока же воспитанники упомянутых учебных заведений занимаются на площадях, предоставленных на безвозмездной основе.

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В первый день своего визита Ярилова посетила филиал (ЦМШ) «Приморский», временно расположенный в Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ).

На следующий день Ярилова посетила филиал МГАХ, где уже обучается 51 человек, и поприсутствовала на занятии юных танцоров.

«Мы очень надеемся, что в труппах и Владивостокской сцены Мариинского театра и в других коллективах региона с вводом этих комплексов в полную работу все больше будет появляться выпускников именно наших филиалов федеральных учреждений», - отметила она.

Предусмотрен, что учебный корпус приморского филиала будет рассчитан на 250 воспитанников. Учащиеся в рамках производственной практики уже участвуют в репертуарных спектаклях Приморской сцены Мариинского театра.

Замминистра посетила и лектории РГИСИ - серию экскурсий в рамках «Практического лектория», где творческая молодежь Владивостока знакомится с работой драматических театров, музеев, телестудий, лабораторий виртуальной реальности.

Как известно, в рамках поручения президента и реализации нацпроекта «Культура» до 2024 года во Владивостоке, Калининграде, Кемерове, Севастополе будут построены культурно-образовательные комплексы, которые будут включать филиалы крупнейших музеев, театров страны, филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ЦМШ) и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).