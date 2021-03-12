YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как потенциально шокирующий

Видеосервис YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова как «потенциально шокирующий контент».

По мнению Кондрашова, доступ к фильму был ограничен из-за того, что в день годовщины присоединения полуострова в России количество его просмотров растет. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — цитирует высказавшегося в эфире канала «Россия-24» журналиста ФАН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.

Ранее погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну российской актрисе.