YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как потенциально шокирующий

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Кадр из документального фильма «Крым. Путь на Родину» Кадр из документального фильма «Крым. Путь на Родину»
Кадр из документального фильма «Крым. Путь на Родину»
ВГТРК

Видеосервис YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова как «потенциально шокирующий контент».

По мнению Кондрашова, доступ к фильму был ограничен из-за того, что в день годовщины присоединения полуострова в России количество его просмотров растет. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — цитирует высказавшегося в эфире канала «Россия-24» журналиста ФАН.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает. «Черный список» деятелей культуры украинский минкульт впервые представил в 2015 году.

Ранее погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну российской актрисе.