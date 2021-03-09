Скунсу Пепе ле Пью из мультфильмов Looney Tunes объявили бойкот за пропаганду изнасилований

Популярный персонаж мультсериалов Looney Tunes и Merrie Melodies Пепе ле Пью не появится в продолжении фильма «Космический джем» с баскетболистом Леброном Джеймсом в главной роли. Его также нет ни в одном из текущих проектов Warner Bros. — и на данный момент студия не планирует возвращать его на экраны в принципе. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Бойкот анимированному скунсу был объявлен в связи с тем, что он «нормализует культуру изнасилований». По сюжету мультипликационный зверек, находящийся в поисках любви, регулярно пытается добиться расположения черной кошки Пенелопы, которую ошибочно принимает за самку скунса. Однако та неизменно убегает от Пепе, отпугивающего ее запахом и агрессивной манерой поведения.

Пепе ле Пью впервые появился на экранах в 1945 году. Широкой аудитории он знаком в том числе благодаря оригинальному «Космическому джему» с Майклом Джорданом. Сиквел ленты выйдет в июле этого года.