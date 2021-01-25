Путин поздравил с 75-летием Вячеслава Добрынина

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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием композитора, певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора – автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей», — обратился к юбиляру глава государства.

Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений в связи с пандемией планирует отпраздновать в узком семейном кругу.

Вячеслав Добрынин — автор и исполнитель песен «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану». Получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».