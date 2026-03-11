Россиянам напомнили о праве на возврат денег при задержке рейса

При задержке вылета более чем на 30 минут авиапассажиры имеют право требовать полный возврат денежных средств. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2026 года. Об этом Думе ТВ сообщил первый зампред Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Депутат отметил и другие значимые для пассажиров нововведения. С начала марта для полета достаточно только электронного посадочного билета.

Федяев также отметил, что депутаты получили большое количество обращений, в которых говорилось о том, что семьи с детьми оказывались рассажены на борту самолета.

«Сейчас прописали, что нельзя их рассаживать на разные места, то есть, надо, чтобы они были вместе. Мы прописали по возврату средств достаточно полезную историю. Вот бывает, кто-то кому-то билет купил, а летит другой человек. Были сложности, то есть, деньги не могли вернуть [покупателю], потому что люди разные. Сейчас у нас кто оплатил, тому деньги и возвращают», — подчеркнул депутат.

Вице-президент РСТ и глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов до этого говорил, что по закону туристы могут полностью вернуть денежные средства за уже оплаченный тур в случае, если есть угроза жизни и здоровью. Однако для этого органы власти должны подтвердить наличие опасности и опубликовать рекомендации.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.