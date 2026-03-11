США решили усилить свою авиабазу в Румынии

США попросили Румынию разместить дополнительные вооруженные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для дальнейшего участия американских сил в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источник.

«Размещение военных сил (США — прим.ред.) сделает Румынию «союзной страной»»,— отметил собеседник телеканала.

Как уточняют журналисты, речь идет о развертывании дополнительных истребителей и военнослужащих, при этом их точное количество не раскрывается. Президент Румынии Никушор Дан в свою очередь утром 11 марта созовет заседание Верховного совета обороны, где планируется проанализировать временное размещение размещение американского военного контингента в стране.

Американская газета Washington Post ранее писала, что США за первые два дня войны против Ирана израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд. Это сумма, по мнению журналистов, показывает, насколько дорогостоящими были удары до того момента, как американцы отказались от использования высокоточных боеприпасов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее слова Трампа о сроках операции в Иране назвали «абсурдом