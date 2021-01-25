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От «Битлз» до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина

Вячеслав Галустович Антонов (настоящая фамилия) родился в Москве в 1946 году. Закончил МГУ по специальности «история искусств». В 1974 году состоялся его дебют в качестве композитора: впервые на фирме «Мелодия» выпустили грампластинку с его песней «Я вас люблю» в исполнении Льва Лещенко. Эту же композицию спели позже Вадим Мулерман и Алла Пугачева.На заре карьеры он сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята» и «Лейся, песня». В 1975 году композитор написал хит «Прощай», который стал популярным на всю страну.

Получив всенародную известность, он взял псевдоним Добрынин, чтобы его не путали с Юрием Антоновым. Написав более тысячи песен, включая хиты «Ягода малина», «Двадцатый век» и «Была любовь», он начал карьеру певца в 1986 году. В конце 80-х артист выступил с всесоюзными хитами «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану».

Музыкант был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной прожил до 1978 года. Позже она эмигрировала в США. Дочь Екатерина закончила ВГИК, вышла замуж за телеоператора Шейна Макгаффи и переехала в США. Второй раз женился в 1985 году. Добрынин получил звание народного артиста России в 1996 году. Он лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».

Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений в связи с пандемией отпразднует в узком семейном круге. «75 — хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника», — сказал Добрынин.

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Вячеслав Добрынин &mdash; завсегдатай телевизионных премий. Он неоднократно становился лауреатом премий &laquo;Овация&raquo;, &laquo;Золотой граммофон&raquo;, &laquo;Песня года&raquo; и других. В 2015 году Добрынин исполнил на церемонии вручения &laquo;Золотой граммофон&raquo; попурри из своих шлягеров &laquo;Ни минуты покоя&raquo;, &laquo;Прощай&raquo;, &laquo;Кто тебе сказал&raquo;, &laquo;Напиши мне письмо&raquo;, &laquo;Родная земля&raquo;, &laquo;Все, что в жизни есть у меня&raquo;, &laquo;Ты мне не снишься&raquo;, &laquo;Не сыпь мне соль на рану&raquo; и &laquo;Синий туман&raquo;. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo; в Москве, 2015 год Вячеслав Добрынин &mdash; завсегдатай телевизионных премий. Он неоднократно становился лауреатом премий &laquo;Овация&raquo;, &laquo;Золотой граммофон&raquo;, &laquo;Песня года&raquo; и других. В 2015 году Добрынин исполнил на церемонии вручения &laquo;Золотой граммофон&raquo; попурри из своих шлягеров &laquo;Ни минуты покоя&raquo;, &laquo;Прощай&raquo;, &laquo;Кто тебе сказал&raquo;, &laquo;Напиши мне письмо&raquo;, &laquo;Родная земля&raquo;, &laquo;Все, что в жизни есть у меня&raquo;, &laquo;Ты мне не снишься&raquo;, &laquo;Не сыпь мне соль на рану&raquo; и &laquo;Синий туман&raquo;. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин на юбилейном шоу &laquo;Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона&raquo; в Москве, 2015 год
В 2019 году Вячеслав Добрынин стал редко выходить в свет, отменил все выступления и интервью. Причиной тому послужила травма головы, из-за которой композитор оказался в прединсультном состоянии. &laquo;Просто упал с лестницы и разбил голову. И хуже мыслить не стал, талант, скорее всего, не пропал. Но желания, вот точно &mdash; желания стало меньше. Хочется больше ничего не делать и все&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин в интервью &laquo;Пятому каналу&raquo;. В 2019 году Вячеслав Добрынин стал редко выходить в свет, отменил все выступления и интервью. Причиной тому послужила травма головы, из-за которой композитор оказался в прединсультном состоянии. &laquo;Просто упал с лестницы и разбил голову. И хуже мыслить не стал, талант, скорее всего, не пропал. Но желания, вот точно &mdash; желания стало меньше. Хочется больше ничего не делать и все&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин в интервью &laquo;Пятому каналу&raquo;.
Композитор Вячеслав Добрынин и его первая супруга Ирина, 1979 год. Ирина эмигрировала в США. Пара прожила в браке 15 лет. Есть дочь Екатерина, также проживает в США. Композитор Вячеслав Добрынин и его первая супруга Ирина, 1979 год. Ирина эмигрировала в США. Пара прожила в браке 15 лет. Есть дочь Екатерина, также проживает в США.
Со своей женой Ириной Вячеслав Добрынин познакомился на футбольном матче. Правда, женщина сразу не обратила на него внимания. Затем Добрынин повстречал ее на юбилее у своего друга &mdash; тренера «Динамо» Валерия Газзаева. Между ними вспыхнул роман. <b>На фото: </b>Вячеслав Добрынин с женой Ириной, 1996 год Со своей женой Ириной Вячеслав Добрынин познакомился на футбольном матче. Правда, женщина сразу не обратила на него внимания. Затем Добрынин повстречал ее на юбилее у своего друга &mdash; тренера «Динамо» Валерия Газзаева. Между ними вспыхнул роман. <b>На фото: </b>Вячеслав Добрынин с женой Ириной, 1996 год
Вячеслав Добрынин автор около тысячи песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, группы «Земляне», «Самоцветы» и другие артисты. С Пугачевой их связывали теплые дружеские отношения: &laquo;Мы не просто подружились с ней и ходили друг к другу в гости, но и всячески поддерживали &mdash; она меня, а я &mdash; ее&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин. Он написал для Примадонны песни «Синяя птица», «Арбат» и «Молодежное». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева, 1980 год Вячеслав Добрынин автор около тысячи песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, группы «Земляне», «Самоцветы» и другие артисты. С Пугачевой их связывали теплые дружеские отношения: &laquo;Мы не просто подружились с ней и ходили друг к другу в гости, но и всячески поддерживали &mdash; она меня, а я &mdash; ее&raquo;, &mdash; рассказывал Добрынин. Он написал для Примадонны песни «Синяя птица», «Арбат» и «Молодежное». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева, 1980 год
В молодости Вячеслав Добрынин был большим фанатом The Beatles. &laquo;Чтобы быть похожим на «битлов», я отрастил волосы. Носил, как они, туфли на высоченных каблуках. Мы с ребятами объединялись в ансамбли, играли их песни&raquo;, &mdash; рассказывал он. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год В молодости Вячеслав Добрынин был большим фанатом The Beatles. &laquo;Чтобы быть похожим на «битлов», я отрастил волосы. Носил, как они, туфли на высоченных каблуках. Мы с ребятами объединялись в ансамбли, играли их песни&raquo;, &mdash; рассказывал он. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год
В сольном репертуаре Добрынина важное место занимает написанная на стихи Рябинина песня «Синий туман». Она была исполнена в 1988 году и стала узнаваемым хитом, победив на фестивале &laquo;Песня года&raquo;. С ней связывают обретение широкой популярности Добрыниным-исполнителем. Сам он рассказывал, как он однажды встретил маленького мальчика с мамой. Ребенок узнал музыканта, указал на него пальцем и, обратившись к родительнице, сказал: &laquo;Смотри, мама, &laquo;Синий туман&raquo; идет&raquo;. В сольном репертуаре Добрынина важное место занимает написанная на стихи Рябинина песня «Синий туман». Она была исполнена в 1988 году и стала узнаваемым хитом, победив на фестивале &laquo;Песня года&raquo;. С ней связывают обретение широкой популярности Добрыниным-исполнителем. Сам он рассказывал, как он однажды встретил маленького мальчика с мамой. Ребенок узнал музыканта, указал на него пальцем и, обратившись к родительнице, сказал: &laquo;Смотри, мама, &laquo;Синий туман&raquo; идет&raquo;.
С Львом Лещенко Вячеслава Добрынина связывают 50 лет крепкой дружбы. Именно Лещенко стал первым исполнителем песен начинающего композитора Добрынина, и именно он выпустил в 1974 году первую пластинку с записью его песни &laquo;Я вас люблю&raquo;. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин, певцы Лев Лещенко и Юрий Антонов, 1992 год С Львом Лещенко Вячеслава Добрынина связывают 50 лет крепкой дружбы. Именно Лещенко стал первым исполнителем песен начинающего композитора Добрынина, и именно он выпустил в 1974 году первую пластинку с записью его песни &laquo;Я вас люблю&raquo;. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин, певцы Лев Лещенко и Юрий Антонов, 1992 год
Творческое наследие Вячеслава Добрынина насчитывает более 1000 песен, многие из них вошли в репертуар звезд российской и советской эстрады. Примечательно, что сам он признавался, что не помнит и половины сочиненного. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин с &laquo;Золотым диском, врученным ему еще студией граммзаписи &laquo;Мелодия&raquo; за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год Творческое наследие Вячеслава Добрынина насчитывает более 1000 песен, многие из них вошли в репертуар звезд российской и советской эстрады. Примечательно, что сам он признавался, что не помнит и половины сочиненного. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин с &laquo;Золотым диском, врученным ему еще студией граммзаписи &laquo;Мелодия&raquo; за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год
Несмотря на многолетнюю дружбу, услышать Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина вместе непросто &ndash; единственный концерт двух маэстро состоялся в 2004 году в день рождения Добрынина и был посвящен 30-летию их совместного творчества. Последний совместный концерт артистов состоялся в 2016 году.<b> На фото:</b> композитор, певец Вячеслав Добрынин и певец Лев Лещенко во время съемок развлекательной программы &laquo;Новогодняя ночь на Первом канале&raquo;, 2015 год Несмотря на многолетнюю дружбу, услышать Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина вместе непросто &ndash; единственный концерт двух маэстро состоялся в 2004 году в день рождения Добрынина и был посвящен 30-летию их совместного творчества. Последний совместный концерт артистов состоялся в 2016 году.<b> На фото:</b> композитор, певец Вячеслав Добрынин и певец Лев Лещенко во время съемок развлекательной программы &laquo;Новогодняя ночь на Первом канале&raquo;, 2015 год
Вячеслав Добрынин не скрывает своей неприязни к современному шоу-бизнесу. В 2019 году артист после выступления на &laquo;Дискотеке 80-х&raquo; от Авторадио посетовал на то, что молодые музыканты не имеют образования. &laquo;Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне&raquo;, &mdash; сказал Добрынин журналистам. Вячеслав Добрынин не скрывает своей неприязни к современному шоу-бизнесу. В 2019 году артист после выступления на &laquo;Дискотеке 80-х&raquo; от Авторадио посетовал на то, что молодые музыканты не имеют образования. &laquo;Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне&raquo;, &mdash; сказал Добрынин журналистам.
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Вячеслав Добрынин — завсегдатай телевизионных премий. Он неоднократно становился лауреатом премий «Овация», «Золотой граммофон», «Песня года» и других. В 2015 году Добрынин исполнил на церемонии вручения «Золотой граммофон» попурри из своих шлягеров «Ни минуты покоя», «Прощай», «Кто тебе сказал», «Напиши мне письмо», «Родная земля», «Все, что в жизни есть у меня», «Ты мне не снишься», «Не сыпь мне соль на рану» и «Синий туман». <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона» в Москве, 2015 год
В 2019 году Вячеслав Добрынин стал редко выходить в свет, отменил все выступления и интервью. Причиной тому послужила травма головы, из-за которой композитор оказался в прединсультном состоянии. «Просто упал с лестницы и разбил голову. И хуже мыслить не стал, талант, скорее всего, не пропал. Но желания, вот точно — желания стало меньше. Хочется больше ничего не делать и все», — рассказывал Добрынин в интервью «Пятому каналу».
Композитор Вячеслав Добрынин и его первая супруга Ирина, 1979 год. Ирина эмигрировала в США. Пара прожила в браке 15 лет. Есть дочь Екатерина, также проживает в США.
Со своей женой Ириной Вячеслав Добрынин познакомился на футбольном матче. Правда, женщина сразу не обратила на него внимания. Затем Добрынин повстречал ее на юбилее у своего друга — тренера «Динамо» Валерия Газзаева. Между ними вспыхнул роман. <b>На фото: </b>Вячеслав Добрынин с женой Ириной, 1996 год
Вячеслав Добрынин автор около тысячи песен, которые исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, группы «Земляне», «Самоцветы» и другие артисты. С Пугачевой их связывали теплые дружеские отношения: «Мы не просто подружились с ней и ходили друг к другу в гости, но и всячески поддерживали — она меня, а я — ее», — рассказывал Добрынин. Он написал для Примадонны песни «Синяя птица», «Арбат» и «Молодежное». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин и певица Алла Пугачева, 1980 год
В молодости Вячеслав Добрынин был большим фанатом The Beatles. «Чтобы быть похожим на «битлов», я отрастил волосы. Носил, как они, туфли на высоченных каблуках. Мы с ребятами объединялись в ансамбли, играли их песни», — рассказывал он. <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1985 год
В сольном репертуаре Добрынина важное место занимает написанная на стихи Рябинина песня «Синий туман». Она была исполнена в 1988 году и стала узнаваемым хитом, победив на фестивале «Песня года». С ней связывают обретение широкой популярности Добрыниным-исполнителем. Сам он рассказывал, как он однажды встретил маленького мальчика с мамой. Ребенок узнал музыканта, указал на него пальцем и, обратившись к родительнице, сказал: «Смотри, мама, «Синий туман» идет».
С Львом Лещенко Вячеслава Добрынина связывают 50 лет крепкой дружбы. Именно Лещенко стал первым исполнителем песен начинающего композитора Добрынина, и именно он выпустил в 1974 году первую пластинку с записью его песни «Я вас люблю». <b>На фото:</b> композитор Вячеслав Добрынин, певцы Лев Лещенко и Юрий Антонов, 1992 год
Творческое наследие Вячеслава Добрынина насчитывает более 1000 песен, многие из них вошли в репертуар звезд российской и советской эстрады. Примечательно, что сам он признавался, что не помнит и половины сочиненного. <b>На фото:</b> Вячеслав Добрынин с «Золотым диском, врученным ему еще студией граммзаписи «Мелодия» за выпуск более ста пятидесяти тысяч пластинок с его песнями, 2001 год
Несмотря на многолетнюю дружбу, услышать Льва Лещенко и Вячеслава Добрынина вместе непросто – единственный концерт двух маэстро состоялся в 2004 году в день рождения Добрынина и был посвящен 30-летию их совместного творчества. Последний совместный концерт артистов состоялся в 2016 году.<b> На фото:</b> композитор, певец Вячеслав Добрынин и певец Лев Лещенко во время съемок развлекательной программы «Новогодняя ночь на Первом канале», 2015 год
Вячеслав Добрынин не скрывает своей неприязни к современному шоу-бизнесу. В 2019 году артист после выступления на «Дискотеке 80-х» от Авторадио посетовал на то, что молодые музыканты не имеют образования. «Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — сказал Добрынин журналистам.
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