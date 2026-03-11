Старший брат случайно застрелил сестру, пока мать обедала

Размер шрифта
В США 11-летний мальчик случайно застрелил сестру, пока мать обедала
Detroit Police Department

В Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, который нашел в машине, девочку не спасли. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на парковке заведения Farmer John Food Center. 41-летняя Тоня Джонсон оставила пятерых детей в возрасте от 2 до 11 лет без присмотра в автомобиле, а сама ушла есть.

Один из сыновей нашел пистолет матери и вовремя игры случайно выстрелил в сестру. Девочку госпитализировали, но спасти ее не удалось. При обыске дома у женщины нашли еще оружие, к которому дети имели свободный доступ. Матери предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия и жестоком обращении с детьми.

До этого в Приморье 12-летний мальчик получил ранение после того, как друг выстрелил ему в лицо из пневматической винтовки, которую дети взяли без спроса. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики.

 
