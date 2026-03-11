Петербуржец разбил лопатой стекла иномарки и распылил перцовку в оппонентов

В Петербурге полиция задержала 39-летнего мужчину, который в ходе конфликта лопатой разбил стекла чужого авто, а затем распылил перцовый баллончик в сторону водителя и его пасынка. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта во дворах домов на Турбинной улице. Петербуржец поссорился с 31-летним владельцем иномарки и его 19-летним пасынком. В ходе словесной перепалки злоумышленник взял лопату и разбил стекла в Volkswagen Passat, после чего распылил газовый баллончик в сторону оппонентов.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ночь на 10 марта оперативники задержали подозреваемого — 39-летнего безработного местного жителя. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого петербуржец разбил машину бывшей девушки в отместку за расставание. Обвиняемый подошел к машине марки Geely Coolray и нанес по ней не меньше семи ударов ногами. Разбились левое зеркало, передняя левая дверь и крылья. На допросе мужчина признался, что не сдержал эмоций из-за конфликта на почве расставания с бывшей девушкой — хозяйкой автомобиля.

Ранее рязанец обиделся на сожительницу, разбил ее авто и пропил сбережения.