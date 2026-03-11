Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец разбил лопатой стекла иномарки и распылил перцовку в оппонентов

В Петербурге мужчина лопатой расколотил чужую машину
Global Look Press

В Петербурге полиция задержала 39-летнего мужчину, который в ходе конфликта лопатой разбил стекла чужого авто, а затем распылил перцовый баллончик в сторону водителя и его пасынка. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта во дворах домов на Турбинной улице. Петербуржец поссорился с 31-летним владельцем иномарки и его 19-летним пасынком. В ходе словесной перепалки злоумышленник взял лопату и разбил стекла в Volkswagen Passat, после чего распылил газовый баллончик в сторону оппонентов.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ночь на 10 марта оперативники задержали подозреваемого — 39-летнего безработного местного жителя. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого петербуржец разбил машину бывшей девушки в отместку за расставание. Обвиняемый подошел к машине марки Geely Coolray и нанес по ней не меньше семи ударов ногами. Разбились левое зеркало, передняя левая дверь и крылья. На допросе мужчина признался, что не сдержал эмоций из-за конфликта на почве расставания с бывшей девушкой — хозяйкой автомобиля.

Ранее рязанец обиделся на сожительницу, разбил ее авто и пропил сбережения.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!