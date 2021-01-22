Башмет рассказал о трудностях с дирижированием после перенесенного коронавируса

Дирижер Юрий Башмет в беседе с «Известиями» рассказал о трудностях с дирижированием после перенесенного коронавируса.

По словам Башмета, во время болезни он практически все время спал, а после выздоровления сразу же поехал в Ярославль на закрытие своего фестиваля, где смог выйти на сцену. «Конечно, я вышел из формы к тому моменту. Даже если безо всякой болезни десять дней не играешь, руки уже не те. Но для меня это было не просто исполнительство, а в каком-то смысле миссионерство, символический жест. Я сам себя и публику поддержал таким образом», — поделился дирижер.

Башмет уточнил, что не всегда чувствует себя так же, как до болезни. «Но это, может быть, и не связано с коронавирусом», — сказал он. После окончательного восстановления артист планирует сделать прививку от коронавируса.

О болезни Юрия Башмета стало известно в сентябре 2020 года. 5 октября он выписался из больницы и вернулся к концертной деятельности.