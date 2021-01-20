Трамп не помиловал «короля тигров» Джо Экзотика

Звезда документального минисериала Netflix «Король тигров» Джозеф Мальдонадо-Пассаж (Джо Экзотик) не получил помилования от президента США Дональда Трампа в его последний день на посту главы государства, передает Fox.

Адвокаты эпатажного заводчика диких кошек рассчитывали на помилование и заказали лимузин к дверям тюрьмы на 20 января, однако имени Джо Экзотика не оказалось в опубликованном Трампом списке помилованных.

В январе 2020 года суд штата Оклахома приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения за подделку документов, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Свою вину осужденный отрицал и попросил Трампа о помиловании.