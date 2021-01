В сети обсуждают изменившуюся внешность старшей дочери Питта и Джоли

Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло дала новый повод для обсуждения своей внешности.

14-летняя девочка вместе с матерью и 16-летней сестрой Захарой посетила один из бутиков Лос-Анджелеса, сообщает SCMP. В социальных сетях заметили, что Шайло изменилась: если раньше она стриглась коротко и носила мешковатую одежду, то теперь отрастила волосы, убрав их в высокий пучок, и надела короткие шорты, похожие на юбку.

Ранее стремление Шайло быть похожей на мальчика становилось поводом для слухов о коррекции пола, через которую ребенок якобы проходит. Косвенным доказательством тому поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта считают несколько интервью бывшей звездной пары. Так, в 2008 году в беседе с Опрой Уинфри Питт сказал, что Шайло просит называть ее Джоном или Питером, а Джоли в 2010 году признавалась Vanity Fair, что Шайло с трех лет хочет быть мальчиком.

