Детектив Роулинг стал самой популярной электронной книгой в России на праздниках

Детектив «Дурная кровь» британской писательницы Джоан Роулинг, пишущей под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, стал самой популярной электронной книгой в России на новогодних праздниках.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «ЛитРес», также в первую пятерку вошли электронные книги «Внутри убийцы» Майка Омера, «Думай медленно... решай быстро» Даниеля Канемана, «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.

При этом по сравнению с новогодним периодом прошлого года продажи электронных и аудиокниг увеличились на 23%.

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