Сосо Павлиашвили объяснил популярность «голубых огоньков»

Эстрадный исполнитель Сосо Павлиашвили в беседе с ФАН объяснил популярность новогодних «голубых огоньков» на отечественных телеканалах.

По словам Павлиашвили, пока телеканалы не предлагают контента лучше, чем «огоньки». «Никто не предлагает ничего другого, если появится что-то лучше, то люди смогут переключить свое внимание с «голубых огоньков». Я вот с удовольствием смотрю новогодние шоу», — признался он, добавив, что высокие рейтинги показывают — руководство телевидения все делает правильно. «Если бы было возможным что-то изменить, я бы, конечно, изменил многое, но это не значит, что людям это понравится. Если когда-нибудь я окажусь в кабинете телевизионного босса, тогда уже и будем разговаривать, а сейчас об этом говорить сложно», — посмеялся Павлиашвили.

Ранее сообщалось, что новогодний выпуск передачи «Вечерний Ургант» стал популярен в Италии.

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