Доля российского кино в прокате в 2020 году достигнет 50%
Александра Лисица
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Доля российских фильмов в отечественном кинопрокате в 2020 году составит около 50%, что почти вдвое больше, чем в предыдущем.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову. По ее словам, это произошло потому, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны.
В 2019 году доля отечественного кино составила 28% — 177 кинокартин.
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