В РФ господдержку получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании
Антон Демидов
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Фонд кино определил перечень получателей федеральной субсидии от государства среди кинотеатров и кинокомпаний. Об этом сообщает сайт фонда.
В нем оказались 54 организации, которые осуществляют производство и прокат национальных фильмов, а также 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов.
Как отметили в фонде, поддержка предоставляется «в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате».
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