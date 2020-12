Sony снимет 10 проектов по мотивам игр PlayStation

Киностудия Sony Pictures снимет десять проектов по мотивам игр для приставки PlayStation, пишет MediaPost со ссылкой на главу компании Тони Винчикерру.

Всего будет снято три фильма и семь сериалов. Какие именно игры лягут в основу проектов, неизвестно. Вероятно, среди них будут Uncharted и The Last of Us.

Когда планируется выпускать фильмы и сериалы, также не сообщается.

