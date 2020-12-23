Sony снимет 10 проектов по мотивам игр PlayStation
Александра Лисица
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Киностудия Sony Pictures снимет десять проектов по мотивам игр для приставки PlayStation, пишет MediaPost со ссылкой на главу компании Тони Винчикерру.
Всего будет снято три фильма и семь сериалов. Какие именно игры лягут в основу проектов, неизвестно. Вероятно, среди них будут Uncharted и The Last of Us.
Когда планируется выпускать фильмы и сериалы, также не сообщается.
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