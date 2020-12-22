Ургант прокомментировал законопроект о вытрезвителях

Актер Андрей Ургант в беседе с ФАН прокомментировал законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей.

По словам Урганта, его лично закон не коснется. «Не будет человек с известным лицом ходить выпивший по городу — это неправильно. А вообще — я думаю, что поздно. Как некоторые говорят: «Позняк метаться». Когда-то вытрезвители были и там пьяных избивали, отбирали все имущество, деньги, паспорта, и голыми выпускали оттуда», — поделился размышлениями он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о вытрезвителях в третьем чтении. Правила работы учреждений утвердят на федеральном уровне, а воссоздание их будет ответственностью регионов. Вытрезвители будут оказывать помощь тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

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