В районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было переброшено туда, в полном составе пропало без вести. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур России.

По его словам, в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ расчеты дронов начали переводить в штурмовые отряды. Одним из них было вышеназванное подразделение БПЛА.

Накануне стало известно, что рота 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец в Харьковской области. Это подразделение перебросили на данный участок фронта из-под Славянска.

18 марта представитель российских силовых структур рассказал, что сотни украинских военнослужащих пропали в «черной дыре» в Харьковской области. По его словам, очередная «аномалия» для ВСУ, в которой бесследно исчезают солдаты, появилась у небольшого села Зыбина в Волчанском районе.

