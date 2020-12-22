Михалков снова перенес празднование юбилея из-за пандемии

Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков снова перенес премьеру нового спектакля и празднование своего юбилея, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Премьера постановки «12» состоится в апреле 2021 года. «В связи с продолжающейся пандемией было принято решение перенести премьеру спектакля «12» и празднование приуроченного к ней юбилея Никиты Сергеевича на 21-22 апреля 2021 года в «Зарядье», — рассказали в пресс-службе. Даты могут быть снова скорректированы.

Ранее Михалков планировал показать «12» в середине декабря в «Зарядье». Он отказался от празднования юбилея в октябре, объясняя тем, что для этого «просто не время».

21 октября Никите Михалкову исполнилось 75 лет.

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