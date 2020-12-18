Бузова призналась в любви «Дому-2» и попрощалась с шоу
Ник Пригоров
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Российская телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение о закрытии на телеканале ТНТ реалити-шоу «Дом-2» в Instagram.
Бузова призналась, что это известие ей тяжело принять, ведь «Дом-2» был «культовым шоу и изменил российское телевидение».
«Шоу «Дом-2» больше не будет в 23.00. Его просто больше не будет на ТНТ. <...> «Дом-2», я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать...поэтому пока все. Прощай, Легенда», — говорится в подписи к фото.
Бузова была одной из первых участниц проекта. Она провела на шоу четыре года, построила свою любовь и стала третьей ведущей шоу, наравне с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак.
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