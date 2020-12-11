Россияне ассоциируют 2020 год с книгой «1984»

Россияне ассоциируют уходящий 2020 год с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984», сообщает книжный сервис MyBook со ссылкой на собственное исследование.

Вышедшему в 1949 году роману читатели отдали более 20% голосов. На втором месте рейтинга оказался дебютный роман Яны Вагнер «Вонгозеро» с 12%, по мотивам которого был снят сериал «Эпидемия», на третье место с 11% вышел триллер «Пандемия» Франка Тилье.

Кроме того, в топ-5 пятерку вошли «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Главными книгами года соотечественники назвали роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и нон-фикшн Аси Казанцевой «Мозг материален».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Детективы Акунина вошли в мировой топ аудиокниг

— «Холоп» стал самым популярным фильмом года

— Ефремов и Бузова стали самыми обсуждаемыми артистами 2020 года