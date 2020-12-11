Жена Павла Деревянко подтвердила слухи о разводе с актером
Александра Лисица
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Супруга Павла Деревянко Дарья Мясищева в беседе с изданием Peopletalk подтвердила слухи о разводе с актером.
Сообщения о разводе появились в СМИ после того, как Деревянко пришел на премьеру фильма «Серебряные коньки» в одиночестве. Утверждалось, что о своем новом статусе он рассказал коллегам. «Да, мы разошлись», — заявила журналистам Мясищева.
У супругов есть две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.
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