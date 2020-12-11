Жена Павла Деревянко подтвердила слухи о разводе с актером

Супруга Павла Деревянко Дарья Мясищева в беседе с изданием Peopletalk подтвердила слухи о разводе с актером.

Сообщения о разводе появились в СМИ после того, как Деревянко пришел на премьеру фильма «Серебряные коньки» в одиночестве. Утверждалось, что о своем новом статусе он рассказал коллегам. «Да, мы разошлись», — заявила журналистам Мясищева.

У супругов есть две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-супруг Полины Гагариной усыновил ее ребенка от первого брака

— Пелагея официально развелась с Телегиным

— Адвокат Пелагеи ответил на обвинения представителей Телегина в «больших аппетитах»