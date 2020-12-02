Суд рассмотрит протокол о нарушениях на концерте Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит материалы Роспотребнадзора, составленные в отношении администрации Ледового дворца после концерта рэпера Басты, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Судебное заседание назначено на 3 декабря. Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце посетители не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию. В отношении администрации Ледового дворца составили протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Руководству Ледового дворца грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей. Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%. После этого власти города решили закрыть Ледовый дворец.

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