Япония рекордно нарастила экспорт автомобилей в Россию

Минфин Японии: экспорт автомобилей в РФ в ноябре 2025 года вырос на 18,7%

Япония в ноябре 2025 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов.

При этом экспорт мотоциклов просел на 80,3% в годовом выражении, а запчастей - на 24,2%.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.