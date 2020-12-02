Милонов назвал музыку Little Big «подоночной»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Пятому каналу» раскритиковал клип российской группы Little Big на песню о ненависти к 2020 году.

В клипе, в частности, используются английские нецензурные выражения. Это он считает хулиганством. «Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев», — высказался Милонов, предложив запретить творчество петербургского коллектива в России и отправить музыкантов выступать на вокзал.

Little Big в 2020 году должны были представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», однако мероприятие было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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