Российская участница оценила итоги «Детского Евровидения»

Российская участница «Детского Евровидения» рассказала, что расстроена результатом, которого она добилась в музыкальном конкурсе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Она отметила, что ее целью было первое место.

«Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в «Детском Евровидении», — сказала Феськова, которую процитировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на 18-м международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» Феськова заняла 10-е место с 88 баллами. Она исполнила песню «Мой новый день».

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