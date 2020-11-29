Российская участница заняла 10-е место на «Детском Евровидении»

В конкурсе «Детское Евровидение» победу одержала представительница Франции Валентина Тронель. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 2020 году конкурс проходил в Польше. На нем Тронель исполнила песню J'imagine (Я представлю себе. — «Газеты.Ru»), за которую в голосовании получила 200 баллов.

На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова. Замыкает тройку лидеров представительница Испании Солеа.

Российская участница Софья Феськова оказалась на десятом месте. Она исполнила песню «Мой новый день», за которую получила 88 баллов.

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