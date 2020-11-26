Меладзе возглавил топ самых нежелательных на «голубых огоньках» звезд

Валерий Меладзе возглавил топ самых нежелательных на телевизионных «голубых огоньках» звезд, сообщает ФАН со ссылкой на собственное исследование.

Составители антирейтинга опирались на скандалы вокруг исполнителей. Меладзе попал в список, потому что призвал коллег бойкотировать съемки праздничных телешоу из-за пандемии коронавируса. На втором месте оказалась певица Ольга Бузова. Третье место досталось рэперу Моргенштерну (настоящее имя Алишер Валеев). Рэпера недавно раскритиковал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, считающий, что артисту не будет рада аудитория «голубых огоньков» и музыкальный критик Сергей Соседов.

Замыкает топ певица Алла Пугачева, петиция за отстранение которой от «голубых огоньков» несколько лет назад «гуляла» по сети.

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