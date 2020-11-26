Дочь Алсу будет глашатаем «Детского Евровидения»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова будет глашатаем финала «Детского Евровидения», сообщает РИА «Новости».

В прямом эфире 29 ноября Микелла расскажет, кому из участников конкурса Россия поставила высший балл.

Россию на конкурсе будет представлять София Феськова с песней «Мой новый день». Феськова на «Детском Евровидении» выступит девятой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

Алсу впервые показала маленького сына

Алсу зарегистрировала имя дочери Микеллы в качестве товарного знака