Дочь Алсу будет глашатаем «Детского Евровидения»
Александра Лисица
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова будет глашатаем финала «Детского Евровидения», сообщает РИА «Новости».
В прямом эфире 29 ноября Микелла расскажет, кому из участников конкурса Россия поставила высший балл.
Россию на конкурсе будет представлять София Феськова с песней «Мой новый день». Феськова на «Детском Евровидении» выступит девятой.
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