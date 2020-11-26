Минкульт поддержал 200 фильмов несмотря на пандемию

Министерство культуры России поддержало запуск 200 фильмов несмотря на пандемию коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Любимову.

Любимова уточнила, что сфера кинематографа представляет собой «очень многокомпонентный сам по себе частный бизнес». «Но тут очень важно было помочь и поддержать новые проекты, запустить новые 200 фильмов, чтобы у ваших коллег, которые связаны с вами не только на сцене, но и в кинематографе, была возможность разрабатывать и писать сценарии режиссерские, уже делать по написанному, уже потихонечку подбирать локации, кастинг», — заявила она.

По мнению Любимовой, кризис позволил «перезагрузить» киноотрасль, поскольку аудиовизуальный контент для закупщиков онлайн стал легче.

Ранее стало известно, что власти выделят 4,2 млрд руб. на поддержку отечественной киноиндустрии. 2,1 млрд руб. будут направлены на поддержку кинотеатров.

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