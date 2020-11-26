Super: Прилучный после травмы месяц не сможет разговаривать

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Актер Павел Прилучный после полученных травм еще месяц не сможет разговаривать, сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник.

При этом 9 декабря звезда «Мажора» должен выйти на сцену в спектакле «Косметика врага» в «Театриуме на Серпуховке». Возможно, шоу будет перенесено на другую дату, продажа билетов на мероприятие продолжается.

Сейчас Прилучный находится в больнице, его часто навещает актриса Мирослава Карпович.

Прилучный был госпитализирован в одну из московских больниц 21 ноября, врачам он сказал, что упал на асфальт в Калининграде. Друг артиста рассказал, что Прилучный участвовал в драке, сам актер уточнил, что обстоятельства инцидента выясняет полиция.

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