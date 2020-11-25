Умер фантаст Сергей Синякин

Писатель-фантаст Сергей Синякин умер на 68-м году жизни, сообщил его коллега Евгений Лукин в Facebook.

Неделю назад Синякина госпитализировали. Его состояние ухудшалось, 24 ноября у него поднялась температура, перед смертью писателя ввели в искусственную кому. Известно, что у всей семьи Синякина диагностирована коронавирусная инфекция. «Умер Сережа. Нету больше», — написал Лукин.

Сергей Синякин — автор книг «Монах на краю земли», «Трансгалактический экспресс», «Лебеди Кассиля» и др.